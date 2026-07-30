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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.55元，預估目標價為68.04元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.55元，其中最高估值4.92元，最低估值3.97元，預估目標價為68.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.92(5.49)8.099.447.26
最低值3.97(3.97)5.315.497.26
平均值4.5(4.58)6.757.327.26
中位數4.55(4.7)6.827.437.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值681.26億745.80億762.88億705.68億
最低值617.48億640.38億672.57億705.68億
平均值665.56億703.70億719.99億705.68億
中位數672.25億703.13億723.30億705.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.5110.221.091.704.14
營業收入764.51億798.88億683.81億623.31億615.42億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMT

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