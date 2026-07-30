鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.55元，預估目標價為68.04元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.55元，其中最高估值4.92元，最低估值3.97元，預估目標價為68.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.92(5.49)
|8.09
|9.44
|7.26
|最低值
|3.97(3.97)
|5.31
|5.49
|7.26
|平均值
|4.5(4.58)
|6.75
|7.32
|7.26
|中位數
|4.55(4.7)
|6.82
|7.43
|7.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|681.26億
|745.80億
|762.88億
|705.68億
|最低值
|617.48億
|640.38億
|672.57億
|705.68億
|平均值
|665.56億
|703.70億
|719.99億
|705.68億
|中位數
|672.25億
|703.13億
|723.30億
|705.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.51
|10.22
|1.09
|1.70
|4.14
|營業收入
|764.51億
|798.88億
|683.81億
|623.31億
|615.42億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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