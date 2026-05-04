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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為39.50元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.38元，其中最高估值1.8元，最低估值1.2元，預估目標價為39.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.8(1.8)3.113.663.79
最低值1.2(1.2)2.152.553.79
平均值1.41(1.42)2.663.123.79
中位數1.38(1.4)2.553.13.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值251.19億266.07億265.86億271.70億
最低值244.58億251.14億255.43億271.70億
平均值247.91億256.79億259.74億271.70億
中位數247.69億256.22億257.78億271.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.474.100.821.57-6.95
營業收入193.63億211.61億189.16億186.19億236.34億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIP

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