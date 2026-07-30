鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估上修至5.21元，預估目標價為240.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.21元，其中最高估值5.6元，最低估值4.44元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.6(5.38)
|6.9
|9.3
|9.45
|最低值
|4.44(4.44)
|4.96
|7.05
|9.24
|平均值
|5.18(4.98)
|6.27
|7.67
|9.35
|中位數
|5.21(4.95)
|6.2
|7.51
|9.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|94.63億
|98.83億
|104.85億
|111.57億
|最低值
|84.93億
|86.50億
|96.86億
|104.02億
|平均值
|89.17億
|93.90億
|100.21億
|107.79億
|中位數
|88.71億
|94.48億
|100.16億
|107.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.93
|5.76
|1.60
|3.23
|2.64
|營業收入
|128.06億
|77.18億
|77.44億
|80.72億
|81.57億
詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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