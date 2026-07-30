鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估上修至5.21元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.21元，其中最高估值5.6元，最低估值4.44元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.6(5.38)6.99.39.45
最低值4.44(4.44)4.967.059.24
平均值5.18(4.98)6.277.679.35
中位數5.21(4.95)6.27.519.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值94.63億98.83億104.85億111.57億
最低值84.93億86.50億96.86億104.02億
平均值89.17億93.90億100.21億107.79億
中位數88.71億94.48億100.16億107.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.935.761.603.232.64
營業收入128.06億77.18億77.44億80.72億81.57億

詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXPO

相關行情

台股首頁我要存股
XPO Inc199.26-0.06%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty