鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為6.96元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.72元，其中最高估值1.32元，最低估值0.37元，預估目標價為6.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.32)
|2.25
|2.73
|2.77
|最低值
|0.37(0.26)
|0.67
|0.64
|1.19
|平均值
|0.77(0.75)
|1.36
|1.97
|2.19
|中位數
|0.72(0.7)
|1.4
|2.04
|2.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,913.69億
|1,991.37億
|2,052.94億
|2,025.06億
|最低值
|1,791.73億
|1,812.09億
|1,810.99億
|1,970.90億
|平均值
|1,846.88億
|1,903.69億
|1,951.64億
|1,996.14億
|中位數
|1,845.03億
|1,905.46億
|1,950.30億
|1,994.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|-8.75
|營業收入
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
|1,732.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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