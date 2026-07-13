鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為8.12元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.8元，其中最高估值1.32元，最低估值0.37元，預估目標價為8.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.32)
|2.25
|2.73
|2.77
|最低值
|0.37(0.27)
|0.79
|0.69
|1.19
|平均值
|0.81(0.78)
|1.44
|2
|2.16
|中位數
|0.8(0.78)
|1.49
|2.08
|2.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,913.69億
|2,017.52億
|2,073.32億
|2,043.98億
|最低值
|1,780.85億
|1,837.98億
|1,836.72億
|1,970.90億
|平均值
|1,850.46億
|1,917.36億
|1,959.69億
|2,002.98億
|中位數
|1,849.35億
|1,922.41億
|1,959.81億
|1,994.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|-8.75
|營業收入
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
|1,732.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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