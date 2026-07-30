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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為83.56元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.67元上修至3.78元，其中最高估值6.64元，最低估值2.7元，預估目標價為83.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.64(6.64)7.28.55
最低值2.7(2.7)3.373.66
平均值4.03(4.01)5.126
中位數3.78(3.67)5.065.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值525.29億552.51億568.01億
最低值460.69億469.86億485.45億
平均值485.93億507.09億521.80億
中位數480.13億505.11億516.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19.078.024.282.651.53
營業收入666.57億655.91億589.71億533.03億486.17億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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