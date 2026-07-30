鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為83.56元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.67元上修至3.78元，其中最高估值6.64元，最低估值2.7元，預估目標價為83.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.64(6.64)
|7.2
|8.55
|最低值
|2.7(2.7)
|3.37
|3.66
|平均值
|4.03(4.01)
|5.12
|6
|中位數
|3.78(3.67)
|5.06
|5.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|525.29億
|552.51億
|568.01億
|最低值
|460.69億
|469.86億
|485.45億
|平均值
|485.93億
|507.09億
|521.80億
|中位數
|480.13億
|505.11億
|516.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.07
|8.02
|4.28
|2.65
|1.53
|營業收入
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|533.03億
|486.17億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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