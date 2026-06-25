鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.67元，預估目標價為88.66元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.84元下修至3.67元，其中最高估值5.41元，最低估值2.58元，預估目標價為88.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.41(5.41)
|7.2
|7.89
|最低值
|2.58(2.58)
|3.37
|3.66
|平均值
|4.04(4.07)
|5.11
|5.73
|中位數
|3.67(3.84)
|5.19
|5.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|531.77億
|576.50億
|604.50億
|最低值
|468.00億
|480.95億
|485.45億
|平均值
|485.76億
|507.06億
|524.32億
|中位數
|478.82億
|500.28億
|516.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.07
|8.02
|4.28
|2.65
|1.53
|營業收入
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|533.03億
|486.17億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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