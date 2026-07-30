鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧榮科技SIMO-US的目標價調升至312元，幅度約13.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對慧榮科技(SIMO-US)提出目標價估值：中位數由275元上修至312元，調升幅度13.45%。其中最高估值450元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予慧榮科技評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。
慧榮科技今(31日)收盤價為246.0001元。近5日股價下跌13.45%，標普指數下跌2.44%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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