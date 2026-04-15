鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-15 13:17

溢泰實業 (7818-TW) 將於 21 日舉辦上市前業績發表會，暫定每股承銷價 85 元。該公司深耕水資源處理產業逾 40 年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，溢泰擴廠積極預估 2026 年資本支出估達 12 億元，同時，法人估今年營收雙位數成長。

溢泰 2025 年實際資本支出爲 10 億元。而今年資本支出規劃成長，在南京、泰國及屏東都將進行擴充。

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溢泰屏東廠將擴產。(鉅亨網記者張欽發攝)

溢泰實業 2025 年營收 125.98 億元，毛利率 30.26%，年減 1.14 個百分點，溢泰 2025 年稅後純益 8.48 億元，年減 28.54%，每股純益 5.65 元。原經董事會決議對去年 配發約 2.24 元股息，但預計配合上市增資股的發行，股利將進一步向上調整，將由 6 月 23 日的股東會進行決議。

溢泰 2026 年首季營收 27.82 億元，年減 12.84%，法人估溢泰今年營收有雙位數成長，主要成長動能在水資源事業群及工業水事業群，預估今年水資源事業營收持平於 2025 年。

在傳統淨水產業長期面臨「門檻低、同質化高、核心技術外包」的結構性痛點下，溢泰選擇反其道而行。當業界多數業者仍將產品送往國外檢驗機構，溢泰斥資打造一座對標 NSF 國際最高水質標準的專業研發實驗室，配備口感分析儀（電子舌）、材料分析設備、微生物檢測站及爆破實驗室等高階設施。從碳棒核心材料的孔徑分佈與比表面積分析、濾芯長期使用後的微生物安全驗證，到濾瓶承受水錘效應的極限壓力測試，全面掌握從原料到成品的品質防線，將淨水技術從單純「過濾」推進到「材料科學、味覺工程與壓力安全驗證」的更高層次。

溢泰執行長林于鈞表示，自主實驗室的價值在於大幅縮短研發週期，產品在設計階段即可進行精準的內部模擬測試，無需反覆送往國外檢驗。當企業擁有能與 NSF 實驗室直接溝通的機會時，便從被動接受規格轉為主動定義產品價值。