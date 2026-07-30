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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.14元上修至14.31元，其中最高估值18.14元，最低估值11.64元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.14(18.14)
|32.05
|40.51
|最低值
|11.64(11.64)
|15
|19.82
|平均值
|14.5(14.47)
|19.47
|26.95
|中位數
|14.31(14.14)
|18.01
|22.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,168,697,740
|7,829,279,160
|9,973,915,920
|最低值
|3,291,846,860
|4,285,248,590
|4,775,155,930
|平均值
|3,638,457,120
|5,179,161,340
|6,565,015,480
|中位數
|3,507,739,500
|4,651,490,450
|5,551,567,860
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|27,408,097
|17,445,591
|11,471,616
|11,162,451
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,186,522,636
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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