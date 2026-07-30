鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至18.96元，預估目標價為1220元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由18.51元上修至18.96元，其中最高估值24.84元，最低估值12.99元，預估目標價為1220元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值24.84(24.84)50.8991.94
最低值12.99(12.99)21.2743.6
平均值19.14(18.96)35.9864.67
中位數18.96(18.51)34.2459.74

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值192,597,000316,271,850502,390,540
最低值176,142,000218,034,000259,701,000
平均值185,799,040271,059,770372,519,900
中位數186,607,360269,753,120364,629,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,673,1445,082,06311,980,05229,618,505
營業收入
(單位：新台幣千元)		131,240,882115,373,282104,036,151140,489,172

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
欣興741+7.70%
美元/台幣32.465+0.31%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty