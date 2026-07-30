鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至18.96元，預估目標價為1220元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由18.51元上修至18.96元，其中最高估值24.84元，最低估值12.99元，預估目標價為1220元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|24.84(24.84)
|50.89
|91.94
|最低值
|12.99(12.99)
|21.27
|43.6
|平均值
|19.14(18.96)
|35.98
|64.67
|中位數
|18.96(18.51)
|34.24
|59.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|192,597,000
|316,271,850
|502,390,540
|最低值
|176,142,000
|218,034,000
|259,701,000
|平均值
|185,799,040
|271,059,770
|372,519,900
|中位數
|186,607,360
|269,753,120
|364,629,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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