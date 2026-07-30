鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-30 12:34

密封元件廠茂順 (9942-TW) 對去年股息每股配發 7 元，今 ( 30) 日除息交易，現金股息預計在 8 月 28 日 發放，茂順對 2026 年全年營收法人估將在 45 億元之上，股價今天維持在除息參考價 113 元之上遊走。

在中國大陸市場包括在重型卡車及家電應用需求走揚市況明確之後，目前已見歐美市場需求的回溫，茂順營收進入歷史高檔區，茂順公布的 6 月營收 4.19 億元，創 34 個月來新高，月增 9.82%，年增 26.64%。

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茂順 2026 年第二季營收 12.07 億元，也爲 11 個季度新高，季增 11.52%，年增 18.82%。2026 年上半年營收 22.9 億元，年增 16.18%。

除了第二季營收旺，茂順在匯率及出貨組合有利因素之下，2026 年首季單季稅後純益 1.85 億元，較上一 季 1.76 億元成長，單季每股純益 2.22 元。

茂順在 2025 年下半年以來的訂單以中國大陸市場及美國市場表現成長佳，同時，2026 年茂順在中國大陸市場如重型卡車油封銷售有大幅成長，原有的家電市場維持既有的成長態勢。

茂順在歐美市場方面，美國及歐洲市場需求有快速的回溫走勢，也推升今年營收可望明顯走揚。而且，美國市場傳出獲得新增的變速箱售後維修客戶開始正式下單。