又有被動元件「妖股」被關！ 日電貿等3檔從下周一起遭處置至7/31

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-17 19:53

證交所與櫃買中心今 (17) 日公布最新處置股名單，集中市場新增被動元件日電貿 (3090-TW)，功率半導體元件廠統懋 (2434-TW)，上櫃股則新增航太金屬構件、半導體設備股千附精密 (6829-TW) 等 3 檔股票。其中日電貿及統懋為每 20 分鐘撮合一次 、千附精密則是每 5 分鐘撮合一次，處置期間將自下周一 (7 月 20 日) 起至 7 月 31 日止。

又一檔被動元件妖股遭關！日電貿等3檔從下周一起遭處置至7/31。(鉅亨網資料照)

日電貿遭處置原因為最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 42.68%，且 6 個營業日起迄 2 個營業日收盤價價差達 92 元。

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統懋因最近 6 個營業日累積收盤價漲幅達 39.83%。有價證券之交易，已連續 3 個營業日達「公布注意交易資訊」標準，且該股票於最近 30 個營業日內曾發布處置交易資訊。

千附精密遭處置原因為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 38.83% 及當日週轉率達 13.56%。