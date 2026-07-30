鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-30 10:58

國內 B2C 電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 旗下子公司富昇物流今 (30) 日宣布，即日起於全台增聘百名貨車和機車配送司機，並同步開放彈性兼職職缺，全台配送司機平均月薪近 7 萬元，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬元。

富邦媒表示，由於富昇物流包裹配送貨量較去年同期成長近 1 倍，即日起於全台增聘百名貨車和機車配送司機。

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本次招募貨車和機車職缺各占一半，以雙北地區需求最為迫切，富昇物流指出，近期外送專法引發社會對配送工作者收入、保障與工作成本的討論，富昇績優司機單月總薪資可達 9 萬元，以每月配送約 3,000 件、每日平均約 150 件為例，月薪約可達 7 萬元，而實際收入依配送件數、出勤和工作表現而異。

富昇進一步說明，對配送工作者而言，實際收入不能只看單件報酬，還要考量貨量是否穩定、班表能否預期，以及車輛、油料、維修和保險等工作成本，相較於需自行承擔設備與養車支出的接案型態，正職物流配送通常由公司提供車輛及工作設備。

富昇目前提供公務車輛、公務機，並負擔油料、維修、輪胎、折舊、保險和手機網路費用，讓配送人員更容易掌握實際所得。

另一方面，不同於餐飲外送具備自由接單的彈性，電商包裹配送則以固定區域、既定路線及相對穩定的貨量為主，除 618、雙 11 等大型購物檔期外，富昇日常配送量波動相對有限，司機可依包裹數量、路況及服務時段安排配送順序，而正職配送人員採排班制，主要班別為上午 9 時至下午 6 時，尚無夜間配送，並於每月 25 日前公布次月班表。

富昇物流成立約 6 年，配送人員平均年資 3 年，富昇解釋，影響配送工作實際收入的，不只是每件能賺多少，更包括每天是否有穩定貨量、需要自行負擔多少工作成本，以及工作時間能否提前安排，為吸引具餐飲外送、快遞或區域配送經驗的人才，採三天師徒帶訓制度，由資深司機陪同新人實地訓練，內容涵蓋包裹交接、車輛檢查、路線安排、系統操作與顧客服務。