富邦媒自有品牌「mo select」銷售年增3成 拓餐廚日用品項

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-12 13:29

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 最新指出，拓展「mo select」自有品牌有成，4 月 mo select 整體銷售較去年同期成長近 30%，以家庭紙品和餐廚品類最熱銷，後續也將強化自有品牌的品項；法人樂觀看待，此發展方向有助提升毛利表現。

富邦媒拓展「mo select」自有品牌有成。(鉅亨網資料照)

momo 正持續拓展「mo select」自有品牌，聚焦家庭日用品、餐廚與生活消費等高頻需求品類，富邦媒目標，透過商品開發與選品優化，提升商品豐富度，4 月 mo select 銷售已年增近 30%。

‌



富邦媒進一步提到，近期觀察到春夏換季需求發動，整體買氣攀升，而連假效應也帶動國內外住宿和旅遊票券銷售維持雙位數成長，顯示休閒與體驗型消費需求持續回溫。

而母親節送禮與換購需求，挹注美妝、保健、生活家電等節慶相關品類流量，預期 5 月相關品類持續熱銷。