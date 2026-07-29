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盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報10702.25點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日10:24，費城半導體下跌333.43點（或3.02%），暫報10702.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.69%
  • 近 1 月：-16.42%
  • 近 3 月：+9.97%
  • 近 6 月：+32.85%
  • 今年以來：+55.8%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌7.84%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌7.03%；科磊(KLAC-US)下跌6.91%；應用材料(AMAT-US)下跌4.36%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.97%。

部分成分股表現相對穩健，泰瑞達(TER-US)上漲5.63%；安可(AMKR-US)上漲0.39%；芯源系統(MPWR-US)上漲0.01%。


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費城半導體10687.06-3.16%
Onto Innovation Inc.220.815-8.71%
思佳訊半導體62.13-3.94%
科磊175.3-8.12%
應用材料450.42-5.47%
恩智浦半導體243.73-5.94%
泰瑞達338.63+5.61%
安可45.13-1.23%
芯源系統1269.76-0.96%

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