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盤中速報 - 費城半導體大跌2.04%，報10810.67點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日09:53，費城半導體下跌225.01點（或2.04%），暫報10810.67點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.69%
  • 近 1 月：-16.42%
  • 近 3 月：+9.97%
  • 近 6 月：+32.85%
  • 今年以來：+55.8%

焦點個股


費城半導體成分股以思佳訊半導體(SWKS-US)領跌。思佳訊半導體(SWKS-US)下跌7.1%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.95%；應用材料(AMAT-US)下跌4.87%；科磊(KLAC-US)下跌4.8%；英特格(ENTG-US)下跌3.7%。

部分成分股表現相對穩健，泰瑞達(TER-US)上漲7.37%；安可(AMKR-US)上漲1.14%。


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費城半導體10688.54-3.15%
思佳訊半導體62.13-3.94%
Onto Innovation Inc.221.14-8.58%
應用材料451.01-5.34%
科磊174.99-8.29%
英特格110.27-6.60%
泰瑞達339.39+5.84%
安可45.1751-1.13%

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