盤中速報 - 費城半導體大跌2.04%，報10810.67點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日09:53，費城半導體下跌225.01點（或2.04%），暫報10810.67點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.69%
- 近 1 月：-16.42%
- 近 3 月：+9.97%
- 近 6 月：+32.85%
- 今年以來：+55.8%
焦點個股
費城半導體成分股以思佳訊半導體(SWKS-US)領跌。思佳訊半導體(SWKS-US)下跌7.1%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.95%；應用材料(AMAT-US)下跌4.87%；科磊(KLAC-US)下跌4.8%；英特格(ENTG-US)下跌3.7%。
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