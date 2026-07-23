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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估下修至12.72元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對百健(BIIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.22元下修至12.72元，其中最高估值15.33元，最低估值11.05元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.33(15.33)20.123.1426.94
最低值11.05(11.05)14.1915.4815.59
平均值12.97(13.15)16.3118.3419.69
中位數12.72(13.22)16.3618.1719.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值107.09億109.40億118.39億129.92億
最低值95.46億93.99億94.40億94.07億
平均值100.41億102.78億105.39億107.90億
中位數100.47億103.02億105.88億105.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.4020.877.9711.188.79
營業收入104.02億94.33億94.17億92.67億95.33億

詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBIIB

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