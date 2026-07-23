鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估下修至12.72元，預估目標價為230.00元
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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對百健(BIIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.22元下修至12.72元，其中最高估值15.33元，最低估值11.05元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.33(15.33)
|20.1
|23.14
|26.94
|最低值
|11.05(11.05)
|14.19
|15.48
|15.59
|平均值
|12.97(13.15)
|16.31
|18.34
|19.69
|中位數
|12.72(13.22)
|16.36
|18.17
|19.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|107.09億
|109.40億
|118.39億
|129.92億
|最低值
|95.46億
|93.99億
|94.40億
|94.07億
|平均值
|100.41億
|102.78億
|105.39億
|107.90億
|中位數
|100.47億
|103.02億
|105.88億
|105.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.40
|20.87
|7.97
|11.18
|8.79
|營業收入
|104.02億
|94.33億
|94.17億
|92.67億
|95.33億
詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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