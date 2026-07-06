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鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為9.49元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.82元，其中最高估值0.92元，最低估值0.75元，預估目標價為9.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.92(0.88)0.961.050.89
最低值0.75(0.75)0.810.820.89
平均值0.83(0.81)0.880.940.89
中位數0.82(0.81)0.860.950.89

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值149.83億154.60億162.04億136.71億
最低值130.95億132.84億134.76億136.71億
平均值139.35億143.61億147.19億136.71億
中位數141.70億146.53億148.90億136.71億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.400.230.360.730.79
營業收入141.86億183.27億287.85億310.71億315.78億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSNMR

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