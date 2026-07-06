鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為9.49元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.82元，其中最高估值0.92元，最低估值0.75元，預估目標價為9.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.92(0.88)
|0.96
|1.05
|0.89
|最低值
|0.75(0.75)
|0.81
|0.82
|0.89
|平均值
|0.83(0.81)
|0.88
|0.94
|0.89
|中位數
|0.82(0.81)
|0.86
|0.95
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|149.83億
|154.60億
|162.04億
|136.71億
|最低值
|130.95億
|132.84億
|134.76億
|136.71億
|平均值
|139.35億
|143.61億
|147.19億
|136.71億
|中位數
|141.70億
|146.53億
|148.90億
|136.71億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.40
|0.23
|0.36
|0.73
|0.79
|營業收入
|141.86億
|183.27億
|287.85億
|310.71億
|315.78億
詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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