盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.2%，報223.29美元
鉅亨網新聞中心
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間29日21:54股價上漲11.03美元，報223.29美元，漲幅5.2%，成交量282,977（股），盤中最高價223.39美元、最低價215.93美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.71%
- 近 1 月：+16.51%
- 近 3 月：+20.15%
- 近 6 月：-3.09%
- 今年以來：-5.11%
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌5.64%，報428.97美元
- 盤中速報 - 英特格(ENTG-US)大跌7.88%，報108.76美元
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲5.09%，報326.42美元
- 盤中速報 - 埃森哲(ACN-US)大漲6.12%，報174.74美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇