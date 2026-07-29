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盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.2%，報223.29美元

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Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間29日21:54股價上漲11.03美元，報223.29美元，漲幅5.2%，成交量282,977（股），盤中最高價223.39美元、最低價215.93美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.71%
  • 近 1 月：+16.51%
  • 近 3 月：+20.15%
  • 近 6 月：-3.09%
  • 今年以來：-5.11%

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道瓊指數52052.22-1.32%
NASDAQ24757.91-0.48%
費城半導體10695.42-3.08%
Verisk Analytics Inc215.02+1.30%

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