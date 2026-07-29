鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.01%，報229.76美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間29日21:51股價下跌12.13美元，報229.76美元，跌幅5.01%，成交量177,795（股），盤中最高價237.38美元、最低價229.76美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-19.11%
  • 近 1 月：-25.32%
  • 近 3 月：-14.34%
  • 近 6 月：+13.19%
  • 今年以來：+53.23%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007392.27-0.49%
道瓊指數52050.05-1.32%
NASDAQ24751.85-0.50%
費城半導體10690.24-3.13%
Onto Innovation Inc.221.1257-8.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty