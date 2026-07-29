盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.01%，報229.76美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間29日21:51股價下跌12.13美元，報229.76美元，跌幅5.01%，成交量177,795（股），盤中最高價237.38美元、最低價229.76美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.11%
- 近 1 月：-25.32%
- 近 3 月：-14.34%
- 近 6 月：+13.19%
- 今年以來：+53.23%
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