盤後速報 - 統一超(2912)次交易(30)日除息9元，參考價232.0元
鉅亨網新聞中心
統一超(2912-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
首日參考價為232.0元，相較今日收盤價241.00元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|241.00
|9.0
|3.73%
|0.0
|2025/07/31
|262.5
|9.0
|3.43%
|0.0
|2024/08/01
|277.5
|9.0
|3.24%
|0.0
|2023/08/03
|280.5
|9.0
|3.21%
|0.0
|2022/08/03
|284.5
|9.0
|3.16%
|0.0
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