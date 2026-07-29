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盤後速報 - 統一超(2912)次交易(30)日除息9元，參考價232.0元

鉅亨網新聞中心

統一超(2912-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

首日參考價為232.0元，相較今日收盤價241.00元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 241.00 9.0 3.73% 0.0
2025/07/31 262.5 9.0 3.43% 0.0
2024/08/01 277.5 9.0 3.24% 0.0
2023/08/03 280.5 9.0 3.21% 0.0
2022/08/03 284.5 9.0 3.16% 0.0


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