鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-23 16:16

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 首次取得標普全球評級子公司中華信用評等公司 (Taiwan Ratings Corporation)，獲長期信用評等第二高的「twAA+」、短期信用評等「twA-1+」，評等展望為「穩定」。

統一超首次取得中華信評 評等展望「穩定」。(圖：統一超提供)

中華信評評核結果顯示，統一超在台灣、菲律賓市場均擁有便利商店零售通路領導地位，憑藉超過 40 年的豐富產業經驗拓展至其他零售領域，並結合完善的商品行銷、供應鏈採購和物流配送體系，可維持強健的競爭優勢與市場地位，並持續提升營運效率。

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中華信評認為，統一超未來幾年應可持續產生穩定的營運現金流量、穩健的獲利能力，EBITDA 利潤率也保持在良好水準，並可支應近年持續投入展店、物流中心等資本支出計畫，而審慎的風險管理措施則可確保維持允當的流動性。

統一超回應，此次評等結果充分肯定統一超長期穩健的營運表現、強健市場地位、穩定獲利能力和審慎風險管理措施。

統一超認為，全台 7-ELEVEN 門市持續在不同時刻發揮通路影響力，提供的不只是商品與服務，更是一份穩定便利且值得信賴的生活支持，面對消費市場持續變化及零售產業轉型需求，將持續深化零售創新、數位轉型和物流基礎建設布局，透過實體通路、數位串聯、生活服務平台的整合發展。

統一超強調，也將強化永續影響力，為利害關係人開創更高價值、推動企業的永續成長。