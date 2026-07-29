鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至16.34元，預估目標價為1175元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.1元上修至16.34元，其中最高估值21.12元，最低估值12.99元，預估目標價為1175元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|21.12(21.12)
|50.49
|95.19
|最低值
|12.99(10.5)
|21.27
|36.59
|平均值
|16.26(15.99)
|33.21
|55.61
|中位數
|16.34(16.1)
|32.75
|55.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|208,885,640
|320,188,230
|504,809,260
|最低值
|175,115,000
|218,034,000
|259,701,000
|平均值
|185,652,130
|265,793,530
|354,302,760
|中位數
|185,320,160
|260,272,920
|355,073,750
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股盤中210檔跌停失守4萬點 台積電一度貢獻800跌點 先拚守穩半年線
- 盤中速報 - 欣興(3037)股價殺至跌停，跌停價688.0元，成交26,590張
- 欣興Q2純益131億元創高 上半年純益193.56億元EPS11.7元
- 〈台股盤後〉史上第3大跌點2031點血洗權值股 收41603點跌破前低形成頭部
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇