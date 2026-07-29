鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-29 15:00

據 OpenAI 內部披露，公司旗下聊天機器人 ChatGPT 的周活躍用戶量 (WAU) 即將突破 10 億大關。雖然這一里程碑比公司原定於去年年底達成的目標延遲了約 7 個月，但 ChatGPT 自上線以來僅花不到 4 年，就累積如此龐大的用戶規模，仍是網際網路史上增長最快的應用之一。

報導指出，ChatGPT 的增長增速放緩受到多重因素影響。首先是來自 Google Gemini AI 的強力競爭，後者正加速與擁有數十億用戶的 Google 搜索引擎整合。其次，OpenAI 去年秋季推出 GPT-5 模型時遭遇研發挫折，並引發部分用戶不滿，導致當時增長下滑。此外，競爭對手 Anthropic 的 Claude 聊天機器人也成功搶占了部分市場份額。

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為應對競爭壓力，OpenAI 轉而加強企業端布局。財務長 Sarah Friar 表示，企業客戶已貢獻公司 40% 的營收，並有望在年底提升至 50%。

ChatGPT 也正轉型為「AI 代理」，能聯動 Gmail 和行事曆代為處理任務，並推出了整合多項自主執行能力的桌面端「超級應用」。