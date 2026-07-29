鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-29 08:59

日本氣象廳的數據顯示，強震發生後，截至 28 日（周二）23 時 30 分，熊本已發生有感地震超過 100 次。

台灣 7 月 28 日 15 時 27 分，日本九州島（北緯 32.65 度，東經 130.75 度）發生 6.8 級地震，震源深度 10 公里。

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據熊本縣政府部門 28 日消息，熊本縣當天的強震造成位於八代市的日本製紙集團工廠煙囪倒塌，獲救人員中有兩人處於心肺停止狀態，另有 9 人下落不明。

此外，受地震波及的熊本縣嘉島町商場中有 5 人被救出，9 人下落不明。

據日本警方消息人士 28 日透露，7 月 28 日下午強震發生後，熊本縣嘉島町坍塌的購物中心有 20 至 30 名人員下落不明，或為商場員工。當地消防救援部門表示，已有 3 人被救出送醫，3 人獲救時均有意識。

熊本縣冰川町醫療中心稱，約 80 名因地震受傷人員正在接受救治。

此外，據日本厚生勞動省消息，截至 28 日 20 時 25 分，熊本縣已有 26 家醫療機構通報受損。

日本國土地理院地震當天說，在對相關數據進行分析後發現，地震發生時，熊本縣八代市觀測到最大約 84 釐米的地殼形變，熊本市觀測到最大約 40 釐米的地殼形變。