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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至12.71元，預估目標價為310元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.71元，其中最高估值13.64元，最低估值11.25元，預估目標價為310元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值13.64(13.64)2424.25
最低值11.25(11.25)14.2317.83
平均值12.58(12.55)18.4120.99
中位數12.71(12.65)18.5420.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值95,196,000125,881,000131,391,760
最低值91,168,000102,012,810112,834,310
平均值94,129,190113,774,590123,794,690
中位數94,548,900113,446,180127,158,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,535,9686,788,6078,008,5118,686,730
營業收入
(單位：新台幣千元)		74,929,32073,315,04270,440,94583,926,735

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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