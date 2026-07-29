鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至12.71元，預估目標價為310元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.71元，其中最高估值13.64元，最低估值11.25元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.64(13.64)
|24
|24.25
|最低值
|11.25(11.25)
|14.23
|17.83
|平均值
|12.58(12.55)
|18.41
|20.99
|中位數
|12.71(12.65)
|18.54
|20.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|95,196,000
|125,881,000
|131,391,760
|最低值
|91,168,000
|102,012,810
|112,834,310
|平均值
|94,129,190
|113,774,590
|123,794,690
|中位數
|94,548,900
|113,446,180
|127,158,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,535,968
|6,788,607
|8,008,511
|8,686,730
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|74,929,320
|73,315,042
|70,440,945
|83,926,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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