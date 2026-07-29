鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調升至310元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由300元上修至310元，調升幅度3.33%。其中最高估值500元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。
力成(6239-TW)今(28日)收盤價為251.5元。近5日股價下跌7.54%，相關半導體業近5日下跌6.51%，集中市場加權指數下跌5.94%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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