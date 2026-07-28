易威完成股份轉換併購健亞 正式啟動「台美整合型製藥平台」
鉅亨網記者劉玟妤 台北
易威 (1799-TW) 與健亞 (4130-TW) 的股份轉換合併案，經主管機關審核通過，今 (28) 日正式完成合併，健亞下櫃成為易威 100% 持股子公司，代表「台美整合型製藥平台」由規劃進入實質營運的關鍵里程碑。
易威指出，健亞董事長由林翰飛接任，並延攬曾任中化總經理的吳志庸出任總經理，加速雙方研發、製造與市場資源的整合。
易威表示，此次整合以建構台美的完整醫藥價值鏈為核心，易威透過美國子公司 Tulex Pharmaceuticals 位於紐澤西州、符合 cGMP 規範的製造基地，累計取得 11 張美國 FDA 藥證，其中包含 3 項 505(b)(2) 改良型新藥與 8 項困難學名藥，具備自研發、法規、製造至商業化的完整能力。
健亞則深耕台灣在地研發與製造，具備亞洲臨床法規的藥品開發經驗，並長期為國際藥廠提供 CDMO 服務。易威指出，兩者結合後，研發、製造與市場三大關鍵環節得以串接，形成高度互補的跨區域產業結構。
易威與健亞完成合併後，將進一步整合健亞於新藥、學名藥及各項劑型製造領域的資源與能力，擴大雙方於新藥、困難學名藥及高技術門檻製劑的投入。
研發動能方面，今年首季共同開發的 TLX-041(505(b)(2) 液態口服尿崩症治療新藥) 取得美國 FDA 藥證並上市後，目前另有超過 10 項開發中產品，涵蓋神經系統用藥、注射針劑用藥等 505(b)(2) 與高技術門檻項目，其中 1 項新藥已完成臨床 2a 並取得正面結果。
此外，易威生醫已投入高技術門檻針劑產品的合作開發，未來期待能將產品布局延伸至長效針劑 (LAI) 等高技術門檻劑型項目，持續深化產品管線的深度與差異化。
針對近期美國的關稅政策，易威表示，因其有美國紐澤西州、符合 FDA cGMP 規範的製造基地，可望為國際合作夥伴提供具彈性、成本可控的美國在地製造方案，以提升承接國際 CDMO 及產品合作專案的優勢，也有望成為未來 3 至 5 年營運成長的新動能。
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