鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為172.53元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.95元，其中最高估值6.2元，最低估值5.39元，預估目標價為172.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.2(5.83)
|8.63
|10.75
|11.81
|最低值
|5.39(5.2)
|6.99
|8.6
|11.81
|平均值
|5.85(5.5)
|7.81
|9.84
|11.81
|中位數
|5.95(5.45)
|7.7
|10.23
|11.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|87.19億
|93.31億
|100.53億
|102.45億
|最低值
|82.00億
|86.00億
|88.89億
|102.45億
|平均值
|85.27億
|89.58億
|94.91億
|102.45億
|中位數
|85.37億
|89.56億
|95.88億
|102.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.14
|9.21
|5.88
|5.00
|3.74
|營業收入
|72.20億
|88.12億
|75.21億
|83.97億
|78.85億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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