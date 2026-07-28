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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為172.53元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.95元，其中最高估值6.2元，最低估值5.39元，預估目標價為172.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.2(5.83)8.6310.7511.81
最低值5.39(5.2)6.998.611.81
平均值5.85(5.5)7.819.8411.81
中位數5.95(5.45)7.710.2311.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值87.19億93.31億100.53億102.45億
最低值82.00億86.00億88.89億102.45億
平均值85.27億89.58億94.91億102.45億
中位數85.37億89.56億95.88億102.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.149.215.885.003.74
營業收入72.20億88.12億75.21億83.97億78.85億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTFII

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