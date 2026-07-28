鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估上修至8.11元，預估目標價為407.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.92元上修至8.11元，其中最高估值8.25元，最低估值7.9元，預估目標價為407.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.25(8.08)
|10.05
|11.71
|12.29
|最低值
|7.9(7.9)
|8.71
|9.33
|10.19
|平均值
|8.08(7.94)
|9.48
|11.04
|11.24
|中位數
|8.11(7.92)
|9.5
|11.15
|11.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|63.82億
|74.33億
|83.72億
|88.60億
|最低值
|61.77億
|67.49億
|74.98億
|81.90億
|平均值
|62.79億
|71.19億
|80.30億
|85.25億
|中位數
|63.00億
|71.33億
|80.34億
|85.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.50
|3.09
|3.82
|3.85
|4.06
|營業收入
|29.88億
|35.62億
|40.90億
|46.41億
|52.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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