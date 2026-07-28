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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估上修至8.11元，預估目標價為407.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.92元上修至8.11元，其中最高估值8.25元，最低估值7.9元，預估目標價為407.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.25(8.08)10.0511.7112.29
最低值7.9(7.9)8.719.3310.19
平均值8.08(7.94)9.4811.0411.24
中位數8.11(7.92)9.511.1511.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值63.82億74.33億83.72億88.60億
最低值61.77億67.49億74.98億81.90億
平均值62.79億71.19億80.30億85.25億
中位數63.00億71.33億80.34億85.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.503.093.823.854.06
營業收入29.88億35.62億40.90億46.41億52.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCDNS

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