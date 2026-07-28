鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為13.60元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.76元，其中最高估值1元，最低估值0.65元，預估目標價為13.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1(1)
|1.47
|1.92
|最低值
|0.65(0.65)
|0.78
|0.93
|平均值
|0.77(0.76)
|0.99
|1.32
|中位數
|0.76(0.75)
|0.91
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|95.95億
|148.56億
|181.66億
|最低值
|82.40億
|95.82億
|102.95億
|平均值
|87.73億
|106.27億
|122.41億
|中位數
|87.78億
|102.93億
|113.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|0.54
|營業收入
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
|76.23億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉史上第3大跌點2031點血洗權值股 收41603點跌破前低形成頭部
- 〈美股盤後〉油價大幅回落 道瓊漲逾260點 美光、SK海力士ADR、ASML同步重挫
- 〈台股盤前要聞〉台指期夜盤一度暴跌千點 先行跌破4萬3、景氣熱絡連亮七紅燈
- 〈台股風向球〉三大不安因素作祟 重重壓力增強等待逢低買盤匯集
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇