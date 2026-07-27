鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-27 10:18

儘管上周五油價自高點回落，但美股費半指數重挫，台股 ADR 多檔收低，使台股今 (27) 日早盤再度跌逾 230 點，遭壓在季線下，台股交易員指出，短線技術面偏空、聯準會恐釋出更鷹派的立場、台股融資餘額仍高居 5800 億元等多個因素，本周大盤壓力仍重，且上方已逐漸產生重重壓力，不過，市場仍有逢低承接的買盤蓄勢待發，目前盤中由光學鏡頭引領多頭信心。

三大不安因素作祟 重重壓力增強等待逢低買盤匯集。(鉅亨網資料照)

台股交易員認為，上周五台積電 ADR (TSM-US) 跌 2.93%、日月光 ADR (ASX-US) 和聯電 ADR (UMC-US) 更是分別下挫 6.64%、6.66%，對本周開局有壓。

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外資上周在台股呈現連續第 5 周賣超，但金額縮至賣超 471 億元，投信則有逢低加碼的意味，不僅連 14 周買超，買超金額更是連 5 周成長，上周達 645 億元。

永豐金證券分析，技術面上短均下彎、均線糾結，整體盤勢馬上 V 轉反彈或是展開上攻行情機率不高，若是本周未能站回季線 43964 點位置，後續要更為謹慎，而櫃買和小型股表現落後加權指數，反映中小型股在去槓桿過程中需要更多時間修復。

至於衝擊多頭行情的油價，永豐金證券則說明，油價大漲使原本完美的物價下降趨勢將可能被終止，取而代之的是聯準會更鷹派的立場，因此短線上資金成本和折現壓力出現。

同時，融資維持率來到 150% 多，但融資餘額仍高居 5800 億元，永豐金證券估算，最差情況殺破 41250 點後可能會出現多殺多情況，但實際上踩踏大多不會完全在 130% 以下才出現，而是個漸進過程，因此可能在 42000 點有機會看到強勁支撐。

另外，市場開始擔心大量的資本支出是否會榨乾 CSP 業者的自由現金流，永豐金證券認為，算力需求現階段仍不足，遠景依舊看好。