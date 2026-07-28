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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Simpson Manufacturing Co., Inc.(SSD-US)做出2026年EPS預估：中位數由9元上修至9.2元，其中最高估值9.43元，最低估值8.83元，預估目標價為217.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.43(9.3)
|10
|10.87
|最低值
|8.83(8.83)
|9.35
|10.87
|平均值
|9.15(9.08)
|9.71
|10.87
|中位數
|9.2(9)
|9.84
|10.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.40億
|25.81億
|26.59億
|最低值
|24.07億
|24.91億
|26.59億
|平均值
|24.21億
|25.28億
|26.59億
|中位數
|24.16億
|25.19億
|26.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.12
|7.76
|8.26
|7.60
|8.24
|營業收入
|15.73億
|21.16億
|22.14億
|22.32億
|23.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Simpson Manufacturing Co., Inc.(SSD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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