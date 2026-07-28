鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-28 20:17

大大寬頻 (7901-TW) 今 (28) 日公告上半年財報，累計今年上半年營收 4.66 億元，稅後純益 1.55 億元，年增 23.74%，每股純益 2.59 元。大大寬頻指出，在高毛利的高速率產品帶動，加上 ISP 流量成本控管得宜，獲利能力顯著提升。

大大寬頻受惠高毛利產品帶動，上半年獲利1.55億元EPS 2.59元。(圖：shutterstock)

大大寬頻累計今年上半年營收 4.66 億元，年增 3.78%；毛利率 56.22%，年增 0.54 個百分點；營益率 32.19%，年減 0.11 個百分點；稅後純益 1.55 億元，年增 23.74%，每股純益 2.59 元。

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大大寬頻表示，截至上半年用戶為 18.84 萬戶，隨著影音串流與智慧家庭需求穩健成長，家用寬頻申裝主流轉向 500M，截至第二季底，360M 以上高速率用戶達 9.3 萬戶，占整體用戶比重 49.3%，其中 500M 以上用戶更突破 4.2 萬戶，占 22.3%。

董事長張銘志表示，大大寬頻已部署邊緣運算基礎設施，透過布建邊緣 IDC 節點，能為骨幹網路節省 30% 以上的傳輸頻寬，並將傳輸延遲從傳統的 50-100 毫秒大幅縮短至 5 毫秒以內。