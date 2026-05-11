鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調升至1100元，幅度約5.36%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由1044元上修至1100元，調升幅度5.36%。其中最高估值1550元，最低估值715元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀1位。
聯合租賃今(11日)收盤價為937元。近5日股價下跌5.36%，標普指數上漲2.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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