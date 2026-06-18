鉅亨速報 - Factset 最新調查：PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為24.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.73元，其中最高估值1.01元，最低估值0.63元，預估目標價為24.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.01(1.01)
|1.3
|1.63
|最低值
|0.63(0.63)
|0.74
|1.09
|平均值
|0.78(0.78)
|1.03
|1.29
|中位數
|0.73(0.74)
|1.03
|1.22
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.19億
|40.95億
|39.82億
|最低值
|28.56億
|32.50億
|38.75億
|平均值
|30.38億
|35.25億
|39.14億
|中位數
|29.36億
|34.27億
|38.85億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.30
|-0.04
|0.37
|營業收入
|14.85億
|17.63億
|19.62億
詳細資訊請看美股內頁：
PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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