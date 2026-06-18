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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為24.50元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.73元，其中最高估值1.01元，最低估值0.63元，預估目標價為24.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值1.01(1.01)1.31.63
最低值0.63(0.63)0.741.09
平均值0.78(0.78)1.031.29
中位數0.73(0.74)1.031.22

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值35.19億40.95億39.82億
最低值28.56億32.50億38.75億
平均值30.38億35.25億39.14億
中位數29.36億34.27億38.85億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-0.30-0.040.37
營業收入14.85億17.63億19.62億

詳細資訊請看美股內頁：
PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAYP

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