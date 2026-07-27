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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.64元上修至8.79元，其中最高估值9.82元，最低估值8.12元，預估目標價為87.98元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.82(9.82)
|11.48
|12.87
|最低值
|8.12(8.12)
|8.34
|8.55
|平均值
|8.86(8.72)
|9.75
|10.39
|中位數
|8.79(8.64)
|9.57
|10.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.93億
|87.63億
|92.18億
|最低值
|75.98億
|76.03億
|78.34億
|平均值
|78.98億
|82.21億
|84.82億
|中位數
|79.26億
|82.85億
|84.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.12
|9.73
|7.42
|8.69
|8.55
|營業收入
|114.74億
|140.03億
|187.83億
|193.63億
|197.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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