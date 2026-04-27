鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.78元，預估目標價為86.91元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.15元下修至8.78元，其中最高估值9.93元，最低估值7.93元，預估目標價為86.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.93(10.34)
|11.26
|12.77
|最低值
|7.93(8.43)
|8.75
|9.11
|平均值
|8.83(9.22)
|9.83
|10.5
|中位數
|8.78(9.15)
|9.6
|10.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.93億
|87.49億
|91.41億
|最低值
|76.03億
|78.94億
|80.15億
|平均值
|78.86億
|82.35億
|84.75億
|中位數
|79.01億
|82.60億
|85.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.12
|9.73
|7.42
|8.69
|8.55
|營業收入
|114.74億
|140.03億
|187.83億
|193.63億
|197.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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