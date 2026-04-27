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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.78元，預估目標價為86.91元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.15元下修至8.78元，其中最高估值9.93元，最低估值7.93元，預估目標價為86.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.93(10.34)11.2612.77
最低值7.93(8.43)8.759.11
平均值8.83(9.22)9.8310.5
中位數8.78(9.15)9.610.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值81.93億87.49億91.41億
最低值76.03億78.94億80.15億
平均值78.86億82.35億84.75億
中位數79.01億82.60億85.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.129.737.428.698.55
營業收入114.74億140.03億187.83億193.63億197.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWF

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Woori Financial Group Inc - ADR66.73-0.61%

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