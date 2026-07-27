鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hesai Group - ADR(HSAI-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為30.18元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Hesai Group - ADR(HSAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值0.65元，最低估值0.18元，預估目標價為30.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.65(0.65)
|1.47
|2.02
|1.63
|最低值
|0.18(0.18)
|0.61
|0.8
|1.42
|平均值
|0.52(0.52)
|0.9
|1.29
|1.52
|中位數
|0.52(0.53)
|0.86
|1.24
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.91億
|10.47億
|13.83億
|12.80億
|最低值
|6.16億
|8.05億
|9.69億
|12.41億
|平均值
|6.49億
|8.99億
|11.69億
|12.61億
|中位數
|6.46億
|8.95億
|11.62億
|12.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.38
|-0.11
|-0.07
|-0.01
|0.05
|營業收入
|1.12億
|1.79億
|2.65億
|2.89億
|4.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Hesai Group - ADR(HSAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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