鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.3元下修至0.18元，其中最高估值5.97元，最低估值-4.13元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.97(5.97)
|13.2
|9.04
|9.41
|最低值
|-4.13(-3.96)
|-1.44
|1.6
|1.3
|平均值
|0.4(0.52)
|5.01
|6.43
|6.39
|中位數
|0.18(0.3)
|4.62
|7.09
|8.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|81.36億
|114.87億
|147.49億
|107.99億
|最低值
|51.16億
|60.57億
|57.54億
|53.93億
|平均值
|60.68億
|76.38億
|87.71億
|88.75億
|中位數
|60.20億
|74.87億
|85.10億
|96.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|4.85
|營業收入
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
|71.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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