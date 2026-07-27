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鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為67.50元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.12元下修至0.1元，其中最高估值0.44元，最低估值-1.73元，預估目標價為67.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.44(0.44)-0.84-1.79-1.83
最低值-1.73(-1.73)-2.7-2.62-2.19
平均值-0.31(-0.37)-1.96-2.22-2.02
中位數0.1(0.12)-2.2-2.23-2.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.84億5.67億7.44億9.83億
最低值2.65億3.29億5.00億5.32億
平均值2.69億3.86億6.00億8.13億
中位數2.66億3.72億5.90億8.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.77-0.25-0.78-1.56-1.82
營業收入210萬1,113萬2,204萬4,307萬1.30億

詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIONQ

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