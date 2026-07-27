鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為67.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.12元下修至0.1元，其中最高估值0.44元，最低估值-1.73元，預估目標價為67.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.44(0.44)
|-0.84
|-1.79
|-1.83
|最低值
|-1.73(-1.73)
|-2.7
|-2.62
|-2.19
|平均值
|-0.31(-0.37)
|-1.96
|-2.22
|-2.02
|中位數
|0.1(0.12)
|-2.2
|-2.23
|-2.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.84億
|5.67億
|7.44億
|9.83億
|最低值
|2.65億
|3.29億
|5.00億
|5.32億
|平均值
|2.69億
|3.86億
|6.00億
|8.13億
|中位數
|2.66億
|3.72億
|5.90億
|8.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.77
|-0.25
|-0.78
|-1.56
|-1.82
|營業收入
|210萬
|1,113萬
|2,204萬
|4,307萬
|1.30億
詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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