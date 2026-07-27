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弘塑董事長、副董事長辭任 預計8/4重新推選

鉅亨網記者魏志豪 台北

濕製程設備大廠弘塑 (3131-TW) 今 (27) 日公告，董事長張泰山、副董事長張鴻泰將分別辭任董事長與副董事長職位，並在 8 月 4 日董事會重新推選，雙方仍續任董事。業界預期，副董事長兼執行長張鴻泰將回任董事長一職。

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弘塑執行長張鴻泰。(鉅亨網資料照)

弘塑今日公告，張泰山與張鴻泰兩兄弟接連辭任董事長、副董事長職務，引發外界關注。弘塑強調，此次將於 8 月 4 日董事會重新推選董事長及副董事長，雙方仍續任公司董事，並依法持續履行董事職責。


張鴻泰原先為弘塑董事長，於去年 6 月轉任副董事長，原預期可望逐步退居幕後，不料，公司爆發內鬼案，也使得張鴻泰迅速回任總經理一職，重整公司組織並穩定內部軍心，近期更隨著先進封裝技術快速發展，張鴻泰也傳出有意回任董事長，帶動公司快跑前進。

弘塑近期受惠先進封裝趨勢，包括 CoWoS、WMCM、FOPLP、Hybrid Bonding 與 HBM 相關製程等，產能供不應求，訂單早已排到明年，近期弘塑客戶之一的力成 (6239-TW) 即宣布與博通 (AVGO-US) 合資於新加坡建廠，弘塑也成為主要受惠者。


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弘塑先進封裝董事人事異動

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