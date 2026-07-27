鉅亨網新聞中心 2026-07-27 16:20

中國 DRAM 產業領頭羊長鑫科技周一 (27 日) 在上海證交所科創板掛牌上市，寫下多項市場紀錄。其股票發行價為 8.66 元人民幣，當日開盤價即衝上 49.50 元，漲幅超過 470%。截至首日上午收盤，長鑫科技股價達到 54.5 元，漲幅擴大至 530%，單日成交額超過 1,200 億元，創下 A 股單日成交額歷史新高。

13倍看漲空間？機構將長鑫科技目標價喊上116元(圖:shutterstock)

其總市值更一度達到 3.66 兆元人民幣，超越工商銀行與貴州茅台，成為中國股市市值最高的新任「A 股一哥」。

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作為中國唯一的 DRAM 規模化量產整合元件製造 (IDM) 企業，長鑫科技的全球市佔率已從 3% 攀升至近 8%。根據公司披露的數據，2026 年上半年預計營收將達到 1,100 億至 1,200 億元人民幣，年增長率超過 600%；歸屬於母公司淨利則預計在 500 億至 570 億元之間。

長鑫科技表示，業績增長主要得益於存儲產業景氣回溫、產品結構優化及規模效應的釋放。目前，公司的產品線正經歷顯著的結構調整，原本以手機端的 LPDDR 系列為營收主力，但受惠於 AI 伺服器需求熱潮，DDR 系列相關產品的營收佔比已從早期的低點躍升至 30% 以上。

此外，市場消息指出蘋果 (Apple) 正針對其入門款 iPhone 測試長鑫的 DRAM 晶片，若雙方成功達成合作，長鑫將有望正式邁向全球主流供應鏈。

投行與投資人觀點：高估值與成長性之辯

國際投資銀行野村證券 (Nomura) 對長鑫科技表現出極高的期待，在首份研究報告中給予「買入」評等，並將目標價定為 116 元人民幣。野村將長鑫的 DRAM 晶片譽為「中國皇冠上的明珠」，預測其 2028 年營收將達到 7,733 億元，淨利挑戰 3,931 億元。

針對長鑫的高本益比 (PE)，半導體產業投資人陳啟指出，野村給予長鑫約 20 倍的遠期本益比具有其邏輯基礎。他分析，美商美光 (Micron) 的歷史本益比中值約在 10 倍，而 A 股半導體板塊通常相較美股同業存在約 2 倍的溢價，因此 20 倍本益比落在合理區間。

陳啟進一步強調，長鑫的真正價值在於其能與三星 (Samsung)、SK 海力士 (SK Hynix) 及美光同台競爭，象徵中國存儲產業正式具備全球話語權。

然而，市場上亦存在較為審慎的聲音。一位長期關注中國半導體產業的投資人指出，野村看好目標價突破 100 元意味著市值需支撐在 7 兆元人民幣以上，這顯得過於激進，且可能「透支未來至少 3 年的增長」。

地緣政治與產業週期風險

儘管市場情緒高漲，長鑫科技仍面臨多重外部風險。野村證券在報告中特別提醒，美國相關法案帶來的關鍵設備 (如微影、蝕刻設備) 及光阻劑等材料禁運，是公司發展的首要威脅。在極端情境下，2027 年與 2028 年的營收與淨利可能因此縮減。

此外，存儲產業具備強烈的週期特性。前述投資人提醒，歷史上存儲產品價格在景氣反轉時，曾多次出現 1 至 2 年內跌去 90% 的極端情況。