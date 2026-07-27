亞資中心高雄專區滿周年 金融機構競逐高資產財管新藍海

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-27 11:03

亞洲資產管理中心「高雄資產管理專區」邁入一周年，交出亮麗成績單！國內各大金融機構相繼發表進駐周年成果，發揮旗下銀行、人壽及證券之跨界綜效，分別在大額保費融資、高端財富管理規模 (AUM)、跨境 3O(OBU/OSU/OIU) 服務機制及家族辦公室領域取得突破性進展，顯見高資產客群對於整合型資產配置與跨世代傳承的需求爆發。

亞洲資產管理中心「高雄資產管理專區」邁入一周年，交出亮麗成績單。(鉅亨網資料照)

一、 國泰金控：整合跨子公司服務 打造一站式資產管理平台

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國泰金表示，相較於單一金融商品或單一子公司的服務模式，國泰金旗下子公司整合保險、保費及保單融資、投融資、信託、家族辦公室、私募市場投資及跨境金融等服務，打造一站式資產管理平台，強化資產管理能力。

國泰人壽呼應亞資中心推動高資產客戶專屬金融服務的方向，與國泰世華銀行攜手合作開放保費融資及保單融資等創新業務，讓高資產客戶得以兼顧保險規劃、資金運用及資產傳承，1 年來已吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新台幣 30 億元。其中，約有 3 成的高資客戶辦理保費融資，反映高資產客戶對整合型保障與財務規劃需求持續提升，國壽也透過數據分析，辨識高資產客戶需求，持續推出符合高資產客戶需求的服務模式。

國泰世華銀行呼應亞資中心推動高資產財富管理及跨境資產配置政策，1 年來已獲准 21 項試辦業務，目前已服務超過 1000 名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾千億元。

國泰證券逐步擴大財富管理服務範疇，目前已獲准 OSU 與國泰世華銀行國際金融業務分行、國泰人壽國際保險業務分公司辦理共同行銷或聯合開戶作業等。

二、 富邦金控：富壽銷售規模居同業之首 北富銀客戶數翻倍

富邦金表示，隨著亞資專區服務逐步展現成效，截至 2026 年 6 月底，子公司北富銀專區客戶數較 2025 年底成長近 300%，反映出高資產客戶對專區服務的肯定。

富邦人壽積極發展高資產客戶財富管理服務，涵蓋資產配置、風險保障、財富傳承及融資規劃的一站式解決方案。截至今年 6 月底，試辦商品 (不含國際保險業務分公司) 已核實 282 件保單，保費收入達 53.7 億元，於高雄專區試辦商品銷售規模居同業之首、並大幅超越提報的試辦目標。

富邦證券響應政府推動亞洲資產管理中心政策，今年 6 月成立「港都分公司」，正式進駐高雄資產管理專區。富邦證指出，整合集團證券、銀行及保險資源，以及金控 OSU、OBU 與 OIU 共銷機制，提供一站式金融服務，更結合富邦證券（香港）及 OSU 業務資源，建構「境內諮詢、境外執行」跨境服務模式。

三、 中信銀行：卓榮泰院長視察亞灣分行 AUM 呈雙位數強勁成長

行政院院長卓榮泰在 24 日親赴中信銀亞灣分行視察，肯定中信銀支持政府政策，以金融力推動國際競爭力的貢獻。中信銀董事長陳佳文則表示，亞灣分行不僅是深耕高資產客群、連結國際資本市場的重要戰略基地，更是落實普惠金融、傳遞金融溫度的重要據點。

中信銀說明，自進駐高雄專區以來，已成功導入家族辦公室、私募股權基金、未具證券投信基金性質之境外基金、保費融資、自行質借、金融資產投資組合貸款 (Lombard Lending)、跨境財富管理及海外開戶等多元金融服務，目前已服務逾千位境內外高資產客戶，帶動 AUM 呈現雙位數強勁成長，穩居市場領先地位。

四、 玉山銀行：「雙核團隊」模式 深耕財管 2.0 與專區私募基金

玉山銀行在高資產業務的推動成果亮眼，總戶數已突破 3000 戶、資產規模超過 3000 億元，展現深厚的經營實力與顧客高度信賴；在專區業務推動上，財富管理業務投資餘額市占率近 4 成、授信融資餘額市佔率超逾 1 成。

玉山銀表示，以獨特的「雙核團隊」服務模式深耕高資產顧客，由私人銀行顧問協同內外部專家團隊，搭配法人金融 RM，提供一站式解決方案。在高雄專區的業務推進上，也上架多檔不同類型專區專屬私募基金，包含私募股權、基礎建設等，讓顧客在台灣即可接觸國際另類投資。

五、 台新新光金：四子公司聯手進駐高雄專區 展現跨界綜效

台新新光金旗下台新銀行、台新證券、台新投信及新光人壽共同進駐高雄資產管理專區，透過整合集團資源與跨子公司協作機制，支持主管機關推動亞洲資產管理中心政策，並積極參與台灣資產管理產業發展，共同提升金融服務量能與國際競爭力。

六、早在 2020 年超前部署 遠東銀憑「家族辦公室」搶攻高端財管