〈高雄專區一周年〉彭金隆：從「水到渠成」邁向「水積魚聚」 研擬亞資專法聚焦五面向

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-24 16:05

亞洲資產管理中心高雄專區成立滿週年，金管會主委彭金隆今 (24) 日致詞時指出，從當初「水到渠成」的開渠階段，如今已展現「水積魚聚」的蓬勃生機，成功帶動金融創新與海外人才回流。為將這股試辦動能轉化為長期競爭力，金管會將秉持「先試辦、後擴大」的原則，正積極研擬《金融市場與資產管理發展條例》專法草案 (簡稱亞資專法)，規劃從人才、營運架構到政策誘因等五大面向完善法制，為台灣打造更具國際吸引力的資產管理生態系。

彭金隆：從「水到渠成」邁向「水積魚聚」 研擬亞資專法聚焦五面向。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

彭金隆回顧，去年專區揭牌時他曾以「水到渠成」來形容專區的設立，歷經一年的推動，專區已成功吸引 58 家金融機構進駐，服務超過 6000 位高資產客戶，授信融資逾 4300 件，並提供 189 家家族辦公室相關服務。專區一次開放了 38 項業務試辦，投信投顧及保險業的創新試辦均持續推進。

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彭金隆分享，他在今年 5 月親自赴高雄視察銀行、投信與壽險據點時深受感動，他看到許多海外工作十餘年的年輕金融人才，因看好台灣金融發展的法規鬆綁與前景而選擇回流，「這是我們最想看到的改變，也反映了國人對台灣發展亞資中心的信心。」

談及專區的發展策略，彭金隆強調，亞洲資產管理中心的建設「不是求速度、比業績的賽道，而是求好、求穩的耐力跑道」。他透露曾有銀行董事長因專區進駐動作較慢而向他致歉，他當場給予高度肯定，認為做好風險控管與人才培育、行穩致遠，遠比短期績效更為重要。

針對試辦機制的未來規劃，金管會將秉持「先試辦、後擴大」原則。部分在專區內試辦成熟的業務，後續將評估擴大適用至專區之外；同時也會依據市場需求持續擴增試辦項目，讓專區成為台灣金融制度創新的堅實基石。

針對未來展望，彭金隆表示，金融市場面對嚴峻的國際競爭，金管會目前正研擬相關法案草案，預計從五大面向著手進行制度完善，包括金融市場發展、資產管理與營運架構、國際人才競爭、政策與資訊誘因、專業專區設定

彭金隆分享，曾有外資投信負責人透露，原本總部因不確定性打算縮減台灣業務，但在 2024 年看到台灣政策的積極變革與行動後，隨即轉為加大對台投資，這證明了「只要台灣夠努力、願意改變，全世界都會看得見」。