鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.34億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-07-27 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅15.4%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅15.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅89.8%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅12.4%；拳王幣(STX)近一週漲幅11.7%。