鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.46億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-07-28 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：COTI(COTI)24小時跌幅54.3%；DEXE(DEXE)24小時跌幅18.1%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅57%；拳王幣(STX)近一週漲幅19.7%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅19.1%。