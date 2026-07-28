鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.46億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,431.99美元，24小時漲跌幅-2.60%；以太幣(ETH)現報價格1,882.82美元，24小時漲跌幅-3.82%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達21.46億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.15億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：COTI(COTI)24小時跌幅54.3%；DEXE(DEXE)24小時跌幅18.1%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅57%；拳王幣(STX)近一週漲幅19.7%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅19.1%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅44.9%；Prometeus(PROM)近一週跌幅36.2%；PEOPLE(PEOPLE)近一週跌幅27.1%。
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