盤中速報 - BOOK OF MEME大漲17.99%，報0美元
鉅亨網新聞中心
BOOK OF MEME(BOME)在過去 24 小時內漲幅超過17.99%，最新價格0美元，總成交量達0.04億美元，總市值0.37億美元，目前市值排名第 126 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：68,866,893,873。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.15%
- 近 1 月：+10.05%
- 近 3 月：-13.27%
- 近 6 月：-21.84%
- 今年以來：-24.07%
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