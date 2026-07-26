鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過14.95億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,499.99美元，24小時漲跌幅+0.98%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達14.95億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達4.84億美元；DEXE(DEXE)24小時成交量達1.73億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：柴犬幣(SHIB)24小時跌幅31.2%；REQ(REQ)24小時跌幅24%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅23.2%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅86.6%；TLM(TLM)近一週漲幅23.4%；拳王幣(STX)近一週漲幅16.3%。
近一週跌幅：REQ(REQ)近一週跌幅19.6%；柴犬幣(SHIB)近一週跌幅18.1%；Prometeus(PROM)近一週跌幅17.5%。
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