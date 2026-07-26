鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過14.95億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-07-26 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：柴犬幣(SHIB)24小時跌幅31.2%；REQ(REQ)24小時跌幅24%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅23.2%。

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